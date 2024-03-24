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Владелец «Крокуса» прокомментировал состояние зала после теракта

Владелец «Крокуса» Агаларов заявил, что зал полностью сгорел после теракта

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Russian Investigative Committee/Handout via Reuters

Концертный зал «Крокус Сити Холл» оказался полностью уничтожен пламенем в результате пожара, возникшего во время теракта 22 марта. Об этом РБК рассказал владелец зала Араз Агаларов.

«Зала нет вообще, там сгорело абсолютно все», — заявил предприниматель.

При этом он отметил, что противопожарной системе удалось несколько часов поддерживать помещение в таком состоянии, чтобы его могли покинуть люди.

Агаларов также заявил, что боевики хотели уничтожить записи с камер видеонаблюдения, однако оборудование удалось спасти, после чего силовики отследили маршрут отхода террористов и смогли организовать погоню за ними.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером в пятницу. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее здание «Крокус Сити Холла» после пожара сняли на видео с дрона.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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