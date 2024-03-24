Люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла»

Люди с утра воскресенья продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает RT.

Как передает телеканал, люди несут к мемориалу цветы, свечи и игрушки.

До этого сообщалось, что жители Московской области продолжают сдавать кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». По словам чиновников, 24 марта за первые два часа работы центров крови Подмосковья в отделения пришли более 450 доноров.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура.

Вечером 23 марта сообщалось, что четверо подозреваемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» доставлены в Москву в Следственный комитет.

Ранее мужчина спас жену и дочь в «Крокус Сити Холле» и пропал.