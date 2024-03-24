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В сеть попало видео со спасающимися из «Крокуса» людьми

112: в сеть попало видео первых минут нападения террористов на «Крокус»

В сеть попало видео со спасающимися из «Крокус Сити Холла» людьми. Его опубликовал Telegram-канал 112.

Кадры запечатлели момент, когда террористы только проникли в здание. После начала стрельбы некоторые люди пригнулись к земле, стараясь спрятаться за металлическими столиками. Автор ролика, пригибаясь, поднялся по эскалатору на второй этаж, куда убежала большая часть посетителей развлекательного центра. Уже сверху он мельком показывает бегущих с автоматом по первому этажу террористов в камуфляже.

До этого RT показал допрос третьего подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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