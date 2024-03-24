Пятеро украинцев запросили убежище в Молдавии

Пятеро граждан Украины незаконно пересекли границу Молдавии и после задержания попросили предоставить им убежище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничную полицию республики.

«Пятеро украинцев задержаны при незаконном пересечении государственной границы. Они запросили убежище в Молдавии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранные граждане пересекали границу ночью, их заметили с помощью тепловизоров. Четыре человека были задержаны у населенного пункта Токуз, еще один у села Тудора.

Ведется расследование по факту незаконного пересечения границы.

22 февраля сообщалось, что восемь украинских граждан попытались незаконно пересечь границу Молдавии, но были задержаны. По данным пограничнго ведомства, сотрудники правоохранительных органов заметили нарушителей во время обследования местности. Мониторинг ситуации проводился с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и стационарных средств наблюдения.

Ранее в Молдавии нашли обломки дрона у границы с Украиной.