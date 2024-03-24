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Стало известно о попытках террористов уничтожить записи с камер в «Крокусе»

Владелец «Крокуса» Агаларов: террористы пытались уничтожить записи с камер

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Russian Investigative Committee/Handout via Reuters

Отследить и задержать боевиков, которые устроили теракт в московском «Крокус Сити Холле», получилось с помощью камер видеонаблюдения, установленных в рамках системы безопасности комплекса. Об этом РБК сообщил владелец «Крокуса» Араз Агаларов.

Он отметил, что террористы планировали в том числе уничтожить и сам концертный зал, чтобы его посетители сгорели заживо. Для этого все вокруг заливалось керосином и бензином. Также с помещением по плану должны были сгореть и записи происходящего, но руководство комплекса сообщило МЧС, где находятся базы данных, спасатели не допустили возгорания там. Это помогло правоохранителям узнать, каковы были маршруты отхода боевиков, увидеть номер их автомобиля и организовать охоту за ним.

По словам Агаларова, концертного зала фактически больше нет, огонь уничтожил все, но системы пожаротушения сработали исправно, что позволило несколько часов сдерживать огонь до такого уровня, что помещение сохраняло целостность. Он считает, что благодаря их работе большинству людей удалось выйти из охваченного огнем здания.

До этого мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что санатории города готовы принять раненных в результате теракта в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» на лечение вместе с родными.

Ранее Республика Сербская провозгласила 24 марта днем траура в знак солидарности с Россией.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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