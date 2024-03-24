Во Львовской области произошли взрывы

Во Львовской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Взрывы во Львовской области», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на всей территории страны.

На данный момент официальной информации о взрывах в регионе пока не поступало.

22-23 марта важные объекты энергетической системы Украины получили крупные повреждения в результате ударов. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской атомной электростанции.