В Киеве звучит воздушная тревога

В центральной и восточной Украине, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают официальные ресурсы оповещения населения.

Уточняется, что в этих регионах объявлена угроза ракетного удара.

В ночь на 24 марта на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В 4:41 мск в красную зону на карте тревог попали практически все регионы страны, кроме Волынской, Закарпатской и Ровненской областей. В 5:13 мск сирены зазвучали и на этих трех территориях.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также сообщается о повреждении Ладыжинской ТЭС. По данным украинского издания, повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.