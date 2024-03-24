Возле Басманного суда Москвы усилили меры безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, вокруг здания выставлены металлические заграждения и дежурят полицейские.

По словам журналистов, Басманный суд 24 марта может рассмотреть ходатайство следствия о заключении под стражу подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле».

Днем 23 марта террористы из «Крокус Сити Холла» не доехали 100 км до украинской границы. Отмечалось, что одного из террористов, пытавшегося бежать, обнаружили с беспилотного летательного аппарата.

Вечером 23 марта сообщалось, что четверо подозреваемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» доставлены в Москву в Следственный комитет. В ближайшие дни следствие должно выйти с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

22 марта перед выступлением группы «Пикник» в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее школьник Ислам рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.