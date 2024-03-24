Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение легковых и грузовых машин по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — уточнили в сообщении в 5:57.

Людей, находящихся в данный момент на инфраструктурном объекте и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Движение перекрывают уже во второй раз, начиная с вечера субботы.

Вечером 23 марта в Севастополе включили воздушную тревогу. Одного раненого врачи спасти не смогла, еще четверо проходят лечение.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.