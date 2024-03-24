На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В 04:41 мск в красную зону на карте тревог попали практически все регионы страны, кроме Волынской, Закарпатской и Ровненской областей. В 05:13 мск серены зазвучали и на этих трех территориях.

До этого на большей части Украины объявили воздушную тревогу. На этом фоне стала поступать информация о мощных взрывах в нескольких регионах.

Так взрывы зафиксировали в Хмельницкой области Украины. Жители Кривого Рога Днепропетровской области слышали взрывы третий раз за ночь.

Накануне в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев пояснил, что под ракетный удар попали и собиравшие беспилотники рабочие с Западной Украины, и иностранные специалисты, занимающиеся снаряжением дронов.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.