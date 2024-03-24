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В Хмельницкой области Украины произошли взрывы

В Хмельницкой области на западе Украины зафиксировали серию взрывов

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Vladyslav Musiienko/Reuters

В ночь на воскресенье, 24 марта, взрывы произошли в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

«В Хмельницкой области были слышны взрывы», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Подробности происшествия в публикации не привели. Местные власти от комментариев воздержались.

Кроме того, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, серены звучат в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях на Украине.

До этого стало известно, что в пяти областях Украины объявили воздушную тревогу.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет работать над разрушением иллюзий Запада об Украине.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.

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