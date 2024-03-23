Хуситы прокомментировали теракт в «Крокусе»

Член политбюро движения йеменских хуситов Али аль-Кахума заявил, что движение осуждает теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

Представитель хуситов также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

До этого шиитская организация «Хезболла» осудила теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Также палестинское движение ХАМАС осудило теракт, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Движение выразило соболезнования руководству России, ее народу и семьям жертв. Кроме того, ХАМАС пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим и заявило о «полной солидарности с Россией в этом горе».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».