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Более 4 тысяч москвичей сдали кровь после теракта в «Крокус Сити»

Депздрав: более четырех тысяч москвичей сдали кровь после теракта в «Крокусе»

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Denis Voronin/Moscow News Agency/Handout via Reuters

Свыше 4 тыс. человек сдали в кровь в Москве для пострадавших в результате теракта в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба московского департамента здравоохранения в официальном Telegram-канале.

«За сегодняшний день более 4000 москвичей пришли на помощь пострадавшим», — указывается в публикации.

В ведомстве назвали беспрецедентным поток горожан, решивших 23 марта сделать это доброе дело, очереди начались с самого утра.

В сообщении отмечается, что центр крови им. Гаврилова будет продолжать свою работу до тех пор, пока все желающие не сдадут кровь, и также откроется в воскресенье, 24 марта, в 8 утра.

Незадолго до этого пресс-служба Департамент здравоохранения Москвы сообщала, что сдать кровь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» захотели две тысячи человек.

Накануне в КЗ «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что игроки «Динамо» станут донорами крови для пострадавших в теракте.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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