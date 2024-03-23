Опубликовано видео допроса третьего участника теракта в «Крокусе»

Один из террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», был задержан и дал первые показания. Видео с задержанным опубликовано в Telegram-канале RT.

На видео показано, что лицо террориста в крови, голова перевязана. Он был задержан в Брянской области.

Ранее этот участник теракта признался, что сбросил оружие по пути в Брянскую область вместе с подельниками

После этого было опубликовано видео, на котором силовики при задержании отрезали террористу часть уха.

Президент России Владимир Путин пообещал покарать всех причастных к теракту в «Крокусе».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Госдеп осудил теракт в «Крокус Сити Холле».