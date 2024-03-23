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Стала известна ориентировочная сумма ущерба «Крокус Сити Холлу»

Сумма ущерба «Крокус Сити Холлу» из-за теракта может достичь 11,4 млрд рублей

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Сумма ущерба «Крокус Сити Холлу» из-за теракта может достичь 11,4 млрд рублей. Об этом сообщил вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, ущерб после теракта составляет 250-300 тысяч рублей за один квадратный метр. Площадь зала составляет 38 тысяч квадратных метров. Таким образом, ущерб может достичь суммы в 9,5-11,4 млрд рублей.

Также Манасян заявил, что восстановление «Крокуса» займет не менее десяти месяцев. При этом он подчеркнул, что к восстановлению приступят, если не будут обнаружены повреждения конструкции и основных несущих элементов.

Днем 23 марта стало известно, что террористов из «Крокуса» остановили в 100 км от украинской границы. До этого сообщалось, что одного из террористов, пытавшегося бежать, обнаружили с беспилотного летательного аппарата.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее было опубликовано видео, на котором участнику атаки на «Крокус» отрезали ухо.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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