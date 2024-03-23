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Обезвредившего террориста мужчину представят к награде СК

Бастрыкин наградит мужчину, обезвредившего одного из террористов в «Крокусе»

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что во время атаки террористов мужчина своими действиями спас жизни окружавших его людей.

До этого один из посетителей концерта в «Крокус Сити Холле», который смог обезвредить одного из террористов, рассказал, как ему это удалось. Мужчина отобрал у преступника автомат в момент, когда тот начал перезаряжать оружие.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Днем 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ выявит личности всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» и накажет каждого, кто его готовил.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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