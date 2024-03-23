Пушилин заявил, что ему очевидны заказчики теракта в «Крокусе»

Заказчики теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске очевидны. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что ДНР сталкивается с терроризмом со стороны Украины с 2014 года.

«И знаем цинизм, варварство, беспринципность украинского режима и тех, кто управляет им скрыто и открыто, косвенно и явно. Для нас очевидно, кто является заказчиком, кто является финансистом данного чудовищного террористического акта», — заявил Пушилин.

Днем 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ выявит личности всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» и накажет каждого, кто его готовил.

Глава государства рассказал, что силовики задержали всех четверых непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе». Один из подозреваемых заявил на допросе, что совершил преступление за деньги — 500 тысяч рублей.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее хозяйка гостиницы рассказала об арендаторах-террористах из «Крокуса».