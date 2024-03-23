На участке МКАД в районе «Крокуса» затруднено движение

На участке 63-73 км МКАД в районе «Крокус Сити Холла» затруднено движение. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты. В частности, в Дептрансе отметили, что объехать участок можно по Северо-Западной хорде.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что работы по разбору завалов в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» продлятся еще минимум несколько суток. К разборам привлекли более 700 специалистов и свыше 200 единиц техники.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что силовики задержали всех четверых непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе». Глава государства также объявил 24 марта днем общенационального траура.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее появилось видео с одним из подозреваемых в теракте в Подмосковье.