Участник теракта в «Крокусе» заявил, что выбросил оружие до въезда в Брянскую область

Один из подозреваемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» признался, что сбросил оружие по пути в Брянскую область вместе с подельниками. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выбросили оружие. Где-то на дорогу… Здесь», — заявил задержанный на плохом русском языке, отвечая на вопрос, куда они с подельниками сбросили оружие после атаки на концертный зал.

Он отметил, что при задержании автоматы уже были не при них. При этом ответить на вопрос, где именно они сбросили оружие, он ответить не смог, заявив, что этот вопрос лучше задать его друзьям. По его словам, в Брянскую область они приехали уже без автоматов.

Днем 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» подверглись задержанию при попытке пробраться в сторону Украины.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. По последним информации, жертвами трагедии стали более 90 человек, порядка 120 пострадали. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее организаторов соревнований в «Крокусе» обвинили в отказе от эвакуации во время теракта.