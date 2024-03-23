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Путин пообещал покарать всех причастных к теракту в «Крокусе»

Путин: Россия установит и покарает каждого, кто готовил теракт в «Крокус Сити»

Россия выявит личности всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» и накажет каждого, кто его готовил. С таким заявлением выступил президент Российской Федерации Владимир Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние», — утверждает глава государства.

Президент охарактеризовал случившееся как удар по России и ее народу и заверил, что всех причастных к трагедии ожидает «справедливое и неизбежное наказание».

По словам российского лидера, всех «террористов и убийц» будет ждать единая участь — «возмездие и забвение».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Согласно обновленным данным Следственного комитета, трагедия унесла жизни 133 человек.
«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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