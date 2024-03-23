Число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 133

Следственный комитет сообщил, что число подтвержденных жертв теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 133. Соответствующие данные опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предупредил, что количество жертв теракта в «Крокусе» будет значительно расти. По его словам, завалы на месте проведения теракта будут разбирать еще несколько суток.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».