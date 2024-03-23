Патриарх всея Руси Кирилл поручил усилить безопасность храмов после теракта

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил духовенству Московской епархии обеспечить повышенный уровень безопасности храмов после произошедшей трагедии в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

«Следует оперативно дать указания руководству приходов <...> о необходимости обеспечения повышенного уровня безопасности храмов», — указывается в обращении.

Патриарх подчеркнул, что особенно важно нарастить уровень безопасности и контроля в дни проведения праздничных богослужений с участием большого числа прихожан.

В пресс-службе отметили, что 24 марта во всех столичных храмах пройдут литургии в память о жертвах трагедии в «Крокусе». Патриарх Кирилл порекомендовал оказать особое внимание пострадавшим и близким ушедших в результате теракта.

«С просьбой об отпевании погибших в теракте надлежит совершать таковые безвозмездно», — заключается в публикации.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».