Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патриарх всея Руси Кирилл поручил усилить безопасность храмов после теракта

Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов после теракта в «Крокусе»

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил духовенству Московской епархии обеспечить повышенный уровень безопасности храмов после произошедшей трагедии в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

«Следует оперативно дать указания руководству приходов <...> о необходимости обеспечения повышенного уровня безопасности храмов», — указывается в обращении.

Патриарх подчеркнул, что особенно важно нарастить уровень безопасности и контроля в дни проведения праздничных богослужений с участием большого числа прихожан.

В пресс-службе отметили, что 24 марта во всех столичных храмах пройдут литургии в память о жертвах трагедии в «Крокусе». Патриарх Кирилл порекомендовал оказать особое внимание пострадавшим и близким ушедших в результате теракта.

«С просьбой об отпевании погибших в теракте надлежит совершать таковые безвозмездно», — заключается в публикации.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами