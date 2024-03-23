Организаторов соревнований в «Крокусе» обвинили в отказе от эвакуации во время теракта

Очевидцы обвинили организаторов танцевальных соревнований в отказе от эвакуации детей и продолжении мероприятий во время теракта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, очевидцы утверждают, что организаторы соревнований по танцевальному спорту во время теракта отказались эвакуировать детей, продолжив мероприятия. Люди начали волноваться из-за стрельбы и пожара, однако им не отвечали на вопросы и не давали рекомендаций.

По словам очевидцев, глава Всероссийской федерации танцевального спорта Надежда Ерастова требовала танцевать дальше, передает Baza. Свое мнение она аргументировала тем, что соревнования не останавливали летом 2023 года во время мятежа Евгения Пригожина, отметили свидетели.

В результате несовершеннолетние в истерике убегали без верхней одежды, рассказали очевидцы. Им пришлось самостоятельно искать выход.

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