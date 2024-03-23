Опубликовано видео из хостела, в котором жили террористы, устроившие атаку на «Крокус»

Появилось видео из хостела, в котором проживали подозреваемые в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Видео опубликовало издание «Известия».

Telegram-канал «Вести. Дежурная Часть» сообщал, что в апарт-отеле «Окружной» на Дмитровском шоссе в Москве проводятся обыски.

Днем 23 марта подозреваемый в теракте в «Крокус Сити Холле» заявил, что организаторы акции связались с ним в Telegram, где он слушал проповеди.

Также задержанный по подозрению в совершении теракта в «Крокус» сообщил, что прибыл из Турции в Россию 4 марта. Он признался, что за совершение теракта ему предлагали 500 тысяч рублей.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в Госдуме предложили признать Украину террористическим государством.