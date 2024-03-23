Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликовано видео из хостела, в котором жили террористы, устроившие атаку на «Крокус»

«Известия» опубликовали видео из хостела, где жили участники атаки на «Крокус»

close
100%
Denis Voronin/Moscow News Agency/Handout via Reuters

Появилось видео из хостела, в котором проживали подозреваемые в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Видео опубликовало издание «Известия».

Telegram-канал «Вести. Дежурная Часть» сообщал, что в апарт-отеле «Окружной» на Дмитровском шоссе в Москве проводятся обыски.

Днем 23 марта подозреваемый в теракте в «Крокус Сити Холле» заявил, что организаторы акции связались с ним в Telegram, где он слушал проповеди.

Также задержанный по подозрению в совершении теракта в «Крокус» сообщил, что прибыл из Турции в Россию 4 марта. Он признался, что за совершение теракта ему предлагали 500 тысяч рублей.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в Госдуме предложили признать Украину террористическим государством.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами