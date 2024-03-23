Собянин навестил в больнице пострадавших в теракте в «Крокус Сити»

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал в Боткинскую больницу, чтобы навестить пострадавших в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». О своем визите в медучреждение он рассказал в Telegram-канале.

По словам Собянина, в московских больницах сейчас находятся 80 человек в состоянии различной степени тяжести.

Мэр поблагодарил всех, кто оказывал помощь на месте трагедии. Это и экипажи десятков машин скорой помощи, вертолетчики, сотрудники МЧС, добавил глава города.

Кроме того, Собянин поблагодарил москвичей, которые пришли сдать свою кровь для раненых.

«В трагедии проявляются настоящее сострадание и мужество. Мы становимся сильнее и сплоченнее».

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Сотрудники ФСБ выяснили, что задержанные собирались перейти российско-украинскую границу. У них были контакты на украинской стороне, добавили в спецслужбе. Один из подозреваемых заявил на допросе, что совершил преступление за деньги — 500 тысяч рублей.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее СК призвал россиян предоставить имеющиеся у них сведения о теракте в «Крокусе».