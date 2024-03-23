Жертвой теракта в «Крокусе» стала «Мисс Тверь – 2001» Екатерина Новоселова. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ей было 42 года. У женщины остались муж и двое детей.

До этого стало известно, что после теракта в «Крокусе» белый Renault, связанный с преступниками, сбил ребенка.

По словам матери ребенка, они с сыном думали, что уже спаслись, однако внезапно на большой скорости автомобиль наехал на мальчика. Женщина отмечает, что машина специально вырулила так, чтобы сбить ребенка. Мать пострадавшего призналась, что надеется, что возмездие настигнет преступников. В результате наезда машины мальчик получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы и перелом бедра.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».