Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жертвой теракта в «Крокусе» стала «Мисс Тверь – 2001»

Mash: жертвой теракта в «Крокусе» стала «Мисс Тверь – 2001»

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

Жертвой теракта в «Крокусе» стала «Мисс Тверь – 2001» Екатерина Новоселова. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ей было 42 года. У женщины остались муж и двое детей.

До этого стало известно, что после теракта в «Крокусе» белый Renault, связанный с преступниками, сбил ребенка.

По словам матери ребенка, они с сыном думали, что уже спаслись, однако внезапно на большой скорости автомобиль наехал на мальчика. Женщина отмечает, что машина специально вырулила так, чтобы сбить ребенка. Мать пострадавшего призналась, что надеется, что возмездие настигнет преступников. В результате наезда машины мальчик получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы и перелом бедра.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами