Российский вуз бесплатно обучит детей пострадавших при теракте в «Крокусе»

Полную галерею можно посмотреть в отдельном репортаже

Российский государственный социальный университет (РГСУ) обучит детей пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске за счет собственных средств. Об этом сообщил RT ректор вуза академик РАХ Андрей Хазин.

Оплату обучения этих студентов РГСУ произведет из собственных средств.

По словам Хазина, таким образом университет хочет не только на словах, но и на деле выразить поддержку пострадавшим семьям.

«Патриотизм, гражданская солидарность — это не слова, но действие... Они (эти дети) должны получить достойные внимание и образование», — подчеркнул Хазин.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».