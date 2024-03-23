СК призвал россиян предоставить имеющиеся у них сведения о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет России призвал граждан, находившихся в момент теракта в «Крокус Сити Холле», и очевидцев предоставить все имеющиеся у них данные для восстановления картины событий. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Расследование уголовного дела о теракте находится на личном контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

Сведения в СК следует передать по телефонам:

8-495-986-78-68 – Главное следственное управление СК России.

8-495-690-25-28 – Главное следственное управление СК России по Московской области.

8-800-100-12-60 – Единая многоканальная линия СК России.

Александр Бастрыкин поставил задачу сурово наказать всех причастных к теракту.

ФСБ сообщила, что четырех террористов, которых задержали в Брянской области по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», в настоящее время этапируют в Москву. Силовики выяснили, что задержанные собирались перейти российско-украинскую границу. У них были контакты на украинской стороне, добавили в ФСБ.

Один из подозреваемых заявил на допросе, что совершил преступление за деньги — 500 тысяч рублей.

Вечером 22 марта в московский концертный зал «Крокус Сити Холл» перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в Госдуме пообещали быстрее завершить СВО на фоне теракта в «Крокусе».