Стало известно о гражданстве подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле»

Все задержанные по подозрению в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» являются гражданами России. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

«Все задержанные по подозрению в зверском теракте в «Крокусе» — граждане России», — говорится в сообщении.

Один из подозреваемых в теракте в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» в Подмосковье заявил на допросе, что совершил преступление за деньги — 500 тысяч рублей.

Согласно приведенным СК итогам предварительного осмотра помещений, нападавшие использовали автоматическое оружие. Его вместе с боеприпасами обнаружили и изъяли следователи.

Кроме того, следствие установило, что террористы использовали легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.

Ранее в Москве большая очередь из доноров выстроилась около центра крови им. О. К. Гаврилова.