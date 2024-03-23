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Стало известно о гражданстве подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле»

112: все задержанные по подозрению в теракте в «Крокусе» — граждане РФ

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Sergey Petrov/Global Look Press

Все задержанные по подозрению в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» являются гражданами России. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

«Все задержанные по подозрению в зверском теракте в «Крокусе» — граждане России», — говорится в сообщении.

Один из подозреваемых в теракте в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» в Подмосковье заявил на допросе, что совершил преступление за деньги — 500 тысяч рублей.

Согласно приведенным СК итогам предварительного осмотра помещений, нападавшие использовали автоматическое оружие. Его вместе с боеприпасами обнаружили и изъяли следователи.

Кроме того, следствие установило, что террористы использовали легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.

Ранее в Москве большая очередь из доноров выстроилась около центра крови им. О. К. Гаврилова.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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