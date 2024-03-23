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Десятки человек укрылись в храме во время теракта в «Крокусе»

РПЦ: 60 человек укрывались в Никольском соборе во время теракта в «Крокусе»

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Около 60 человек после начала теракта в «Крокус Сити Холле» сумели укрыться в Никольском соборе Красногорска, расположенном в 300 метрах от концертного зала. Об этом сообщили РИА Новости в Синодальном отделе по благотворительности Русской православной церкви.

Там же рассказали, что сейчас священники Москвы и Московской области дежурят в медицинских учреждения, куда привезли раненных, посещают нуждающихся в поддержке.

В Синодальном отделе сообщили, что готовы оказать граждан психологическую и духовную помощь по телефону: 8-800-70-70-222.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе». Председатель РПЦ заявил, что произошедшее в Красногорске поразило своим цинизмом и жестокостью.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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