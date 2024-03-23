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Симоньян заявила о готовности помочь расстрелявшим машину с террористами бойцам

Глава RT Симоньян пообещала помочь бойцам, расстрелявшим машину с террористами

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала в Telegram-канале помочь бойцам, расстрелявшим машину с террористами.

«Бойцы, расстрелявшие машину с упырями, — если что-то нужно: помочь закрыть ипотеку, кредиты или что еще, пишите мне сюда в комменты. Все сделаем! Низкий вам поклон!» — написала Симоньян.

До этого депутат Александр Хинштейн сообщал, что машину с подозреваемыми обнаружили в районе Хацунь Карачинского района Брянской области. Автомобиль не остановился по требованию силовиков, в итоге последние открыли огонь. В результате стрельбы машина перевернулась. Правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых, он ранен.

Позднее Симоньян заявляла, что террористы из «Крокус Сити Холла» не доехали 100 км до украинской границы.

Telegram-канал Shot сообщал, что одного из террористов, пытавшегося бежать, обнаружили с беспилотного летательного аппарата.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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