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Воробьев рассказал, как долго будут разбирать завалы в «Крокус Сити Холле»

Губернатор Воробьев: завалы в «Крокусе» будут разбирать минимум несколько суток

Работы по разбору завалов в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» продлятся еще минимум несколько суток, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова передает ТАСС.

По словам главы региона, завалы разбирают 719 специалистов и 213 единиц техники.

До этого Воробьев заявил, что инженерные работы по разбору завалов в «Крокусе» будут вестись круглосуточно. Он добавил, что власти стараются обеспечить необходимый темп работ.

По словам губернатора Подмосковья, больше всего пострадал непосредственно зал — он полностью выгорел, именно сюда брошены основные силы по разбору. Кроме того, есть угроза обрушения остатков потолка здания.

До этого сообщалось, что здание «Крокуса» было застраховано. Ущерб от пожара страховщики оценивают почти в 10 млрд рублей.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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