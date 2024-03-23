Воробьев предупредил об угрозе обрушения потолка в «Крокусе»

Остатки потолка концертного зала в «Крокус Сити Холле» могут обрушиться. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Больше всего пострадал концертный зал — он полностью выгорел. Основные силы по разбору именно здесь», — заявил Воробьев.

По словам чиновника, сейчас альпинисты проводят разведку в зале из-за угрозы обрушения потолка.

До этого уже сообщалось об обрушении большей части крыши над концертным залом. Отмечается, что там долгое время была высокая температура и, вероятно, был эпицентр пожара.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».