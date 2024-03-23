Исполнители теракта в «Крокусе» могли иметь боевую подготовку

Исполнители теракта в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» могли иметь боевую подготовку и заранее подготовить отход из здания. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на источники.

«Они заранее изучили схему передвижения и продумали пути отхода», — сообщил один из знакомых с ходом следствия.

Отмечается, что, несмотря на утерю значительной части данных камер видеонаблюдения, полученные кадры позволяют понять, что мужчины передвигались профессионально и прошли стрелковую подготовку.

До этого СК подтвердил данные о задержании четырех подозреваемых в теракте.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно о задержании машины, проходящей по ориентировке после теракта в «Крокусе».