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ФМБА России сформировало отряды психологов для помощи МЧС

ФМБА России сформировало два отряда психологов на месте опознания жертв теракта

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Maxim Shemetov/Reuters

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России сформировало два отряда психологов для помощи МЧС и поддержке на месте опознания тел погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя агентства Веронику Скворцову.

По ее словам, в отрядах работают очень опытные психологи, бывавшие в экстремальных ситуациях. Скворцова уточнила, что они прошли через горячие точки и работают в условиях специальной военной операции.

Как рассказала Скворцова, первый отряд из 11 специалистов начинает работать на Тарном проезде, где будет осуществляться опознание тел погибших. Второй отряд состоит из восьми человек, которые будут помогать специалистам МЧС и социальным психологам в центре «Кубик» рядом с местом трагедии.

До этого дептранс Москвы сообщил об усилении мер безопасности в метро после теракта в «Крокусе».

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

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