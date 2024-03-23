ЛДПР подготовит предложения по безопасности

ЛДПР собирается подготовить предложения по усилению мер безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пообещал, что виновные в теракте в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» не уйдут от наказания. По словам Патрушева, инцидент доказывает, что «терроризм представляет собой существенную угрозу безопасности, требующую от всех граждан, спецслужб, правоохранительных ведомств и органов власти всех уровней максимально скоординированных усилий».

Вечером в 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».