Зрительный зал в «Крокусе» полностью уничтожен огнем

Зрительный зал в «Крокус Сити Холле» полностью уничтожен огнем, его кровля обрушилась. Это можно увидеть на распространенных МЧС кадрах.

Спасатели приступил к разбору завалов после полной ликвидации огня.

На фотографиях представлены лишь металлические конструкции на месте стен зала, видны основы кресел. С потолка на них свалились осветительные леса и кровля. Боковые лестницы тоже сгорели. Спасатели разбирают конструкции.

Губернатора Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что вместе с разбором завалов на месте происшествия начнет работу Следственный комитет России.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».