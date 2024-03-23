Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 93 человек

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека, при этом число жертв продолжит расти. Об этом заявили в СК РФ.

«По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения», — уточнили в ведомстве.

Согласно приведенным СК итогам предварительного осмотра помещений, нападавшие использовали автоматическое оружие. Его вместе с боеприпасами обнаружили и изъяли следователи.

«По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы», — пишет ведомство.

Кроме того, следствие установило, что террористы использовали легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее сообщалось о запуске горячей линии по выплатам пострадавшим при теракте в «Крокусе».