Минздрав опубликовал список погибших при теракте в «Крокусе»

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Министерство здравоохранения по Московской области опубликовало список погибших в результате теракта к концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Документ опубликован на сайте ведомства.

Всего в списке 37 имен. Все взрослые, самый молодой — 1990 года рождения.

Незадолго до этого МЧС РФ опубликовало список госпитализированных после теракта, в нем значатся имена 107 человек.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».