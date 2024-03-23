Раскрыта кража 20 млн рублей из кладовки петербургского менеджера

В Петербурге раскрыли кражу 20 млн рублей из кладовки бизнесмена и задержали подозреваемых. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в декабре на Петергофском шоссе в Красносельском районе. 42-летний мужчина обратился в полицию с сообщением о том, что из его квартиры похитили крупную сумму денег. При этом средства хранились не в сейфе, а в ящике кладовки.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления во второй половине марта задержали уроженцев Мариуполя и Курска в возрасте 21 и 50 лет соответственно. Во время обыска у них изъяли технику и деньги.

Ранее россиянин украл у прихожанина мечети более 500 тысяч рублей во время молитвы.