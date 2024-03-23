Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта кража 20 млн рублей из кладовки петербургского менеджера

«Фонтанка»: в Петербурге раскрыли кражу 20 млн рублей из кладовки бизнесмена

close
100%
Depositphotos

В Петербурге раскрыли кражу 20 млн рублей из кладовки бизнесмена и задержали подозреваемых. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в декабре на Петергофском шоссе в Красносельском районе. 42-летний мужчина обратился в полицию с сообщением о том, что из его квартиры похитили крупную сумму денег. При этом средства хранились не в сейфе, а в ящике кладовки.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления во второй половине марта задержали уроженцев Мариуполя и Курска в возрасте 21 и 50 лет соответственно. Во время обыска у них изъяли технику и деньги.

Ранее россиянин украл у прихожанина мечети более 500 тысяч рублей во время молитвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами