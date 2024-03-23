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В Альметьевске мужчина в медицинской маске домогался девушки и требовал у нее деньги

В Татарстане мужчина домогался девушки и требовал у нее деньги

В Альметьевске неизвестный мужчина напал на девушку возле подъезда жилого дома, он требовал у нее деньги и приставал. Об этом сообщается в Telegram-канале «Альметьевск».

Мужчина в медицинской маске догнал жительницу Альметьевска у подъезда жилого дома. Сначала он требовал от нее денег, наличных у жертвы не оказалось, она предложила мужчине перевести ему деньги на счет либо забрать ее сумку и телефон.

После этого злоумышленник стал делать девушке предложения интимного характера. Пострадавшей удалось зайти в подъезд, подозреваемый скрылся. Мужчину задержали спустя несколько часов, 34-летний местный житель доставлен в отдел полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее незнакомец предлагал подросткам вступить в интимную связь в будке охранника в Новосибирске.

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