Япония решительно осудила теракт в «Крокус Сити Холле»

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Япония соболезнует семьям пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря японского министерства иностранных дел Маки Кобаяси, передает ТАСС.

«Япония решительно осуждает подобное нападение на мирных граждан», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого свои соболезнования выразили Индия, Панама и Коста-Рика и многие другие страны.

В МИД Франции заявили, что их мысли «с жертвами и ранеными, а также с российским народом.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».