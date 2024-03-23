Стала известна обстановка на Павелецком вокзале после теракта в Москве

Утром в субботу на Павелецком вокзале в Москве все спокойно, процедура досмотра пассажиров проходит без особых изменений. Перед зданием вокзала находится экипаж ДПС, следит за порядком, сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее Минтранс РФ уведомил о сохранении третьего уровня безопасности на транспортных объектах.

Департамент транспорта снял некоторые ограничения движения в районе «Крокус Сити Холла».

Ситуация на Павелецком вокзале утром в субботу остается спокойной, количество пассажиров в здании минимально. Полицейские проводят проверку вещей при входе. Внутри здания находятся сотрудники службы транспортной безопасности, уточнил корреспондент РИА Новости.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

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