Пламя опять виднеется на крыше «Крокус Сити Холла»

На крыше «Крокус Сити Холла» вновь вспыхнуло пламя и хорошо виднеется открытое горение после теракта, приведшего к пожару на площади почти 13 тыс. кв. м. Об этом пишет ТАСС.

До этого сообщалось, что открытое возгорание было локализовано, но внутри здания продолжается горение, а сейчас пламя видно и на крыше.

Как пишет агентство, пожарные активно действуют вокруг «Крокус Сити Холла», осуществляя поливку здания водой. Треть комплекса уже пострадала от огня.

Тем временем волонтеры предоставляют горячий чай, бутерброды, воду и шоколад сотрудникам оперативных служб около «Крокус Сити Холла».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».