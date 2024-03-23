Красная площадь полностью оцеплена после теракта в «Крокусе»

Сотрудники правоохранительных органов полностью оцепили Красную площадь в Москве после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, сейчас все входы на площадь перекрыты, там дежурят сотрудники ППС и ОМОН.

До этого сообщалось, что ФСБ, МВД, Следственный комитет и Росгвардия доложили президенту России Владимиру Путину о ходе расследования этого теракта.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. В здании также прогремело несколько взрывов, начался пожар. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта и пожара стали более 60 человек.

Следователи продолжают работу как на месте происшествия, так и с пострадавшими, которые являются свидетелями атаки террористов и пожара.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

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