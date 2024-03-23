Местные жители из района вокруг «Крокуса» помогают полиции и спасателям

Жители домов поблизости от концертного комплекса «Крокус Сити Холла», где произошел теракт, приносят полицейским, спасателям и волонтерам воду и чай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей.

«Недалеко живем, узнала, когда готовила. Пока готовила, не принимала всерьез, а потом, когда закончила, до меня дошло, что произошло. Мурашки до сих пор не отпускают», — рассказала одна из девушек, помогающих полицейским.

Она рассказала, что звук взрыва в «Крокусе» был настолько громким, что она услышала его в собственной квартире.

До этого мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего концертного комплекса «Крокус Сити Холл», таким образом сумев спасти их от пожара и террористов.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».