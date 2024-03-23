Более десяти людей задохнулись от дыма в туалетах «Крокуса», прячась от стрелков

По данным Telegram-канала Baza, более десяти тел погибших были обнаружены в одном из туалетов «Крокус Сити Холла». Источники уточнили, что во время стрельбы часть зрителей концерта спрятались в туалете, звонили на номер 112 и просили помощи, так как были заблокированыа в помещении и к ним начал проникать дым.

Как пишут авторы материала, люди, вероятно, пытались укрыться от стрельбы, но задохнулись из-за возникшего пожара. Согласно предварительным данным, в результате инцидента погибли 62 человека, а более 145 пострадали.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Также стало известно, что автомобили Следственного комитета РФ прибыли к московской больнице №67 имени Ворохобова.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».