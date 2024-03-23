СК подтвердил сообщения о гибели более 60 человек в «Крокусе» из-за теракта

Следственный комитет России подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что более 60 человек погибли в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в результате террористического акта и последовавшего пожара. Сообщение передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», — заявили в Следкоме.

Следователи продолжают работу как на месте происшествия, так и с пострадавшими, которые являются свидетелями атаки террористов и пожара.

До этого автомобили Следственного комитета РФ прибыли к московской больнице №67 имени Ворохобова, куда были направлены пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».