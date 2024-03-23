Появилось описание террористов, напавших на людей в «Крокусе»

Члены группы из не менее чем пяти вооруженных мужчин, которая устроила террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл», имели славянскую внешность и возможно пользовались накладными бородами. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Уточняется, что согласно описанию, террористы обладают внешностью, похожей на славянскую, и ростом выше среднего — не менее 180 сантиметров. Предполагается, что нападавшие использовали накладные бороды и усы для того, чтобы замаскироваться.

Отдельные источники издания утверждают, что нападавшие могут быть связаны с «Русским добровольческим корпусом» (признан в РФ террористической организацией), боевики которого с весны 2023 года совершают нападения на населенные пункты в Курской и Белгородской областях со стороны Украины.

Преступники были одеты в камуфляж, ботинки-берцы, а также, по видимому, обладали либо военной, либо страйкбольной подготовкой. Такие предположения строятся на основе поведения террористов — они не брали заложников, а расстреливали каждого попавшегося им на глаза гостя концертного зала.

До этого стало известно, что подразделения Росгвардии ведут розыск причастных к теракту в «Крокус Сити Холле».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».