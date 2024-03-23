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В одежде одной из жертв теракта в «Крокусе» нашли нечто, похожее на взрывчатку

Shot: на теле одного из погибших в «Крокусе» найден предмет, похожий на взрывчатку

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Максим Блинов/РИА Новости

На теле одного из погибших гостей концертного зала «Крокус Сити Холл» найден предмет, похожий на взрывчатку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники в оперштабе.

«Сейчас территория оцеплена, работают взрывотехники. Штаб находится примерно в 100 метрах от «Крокуса». Личность погибшего неизвестна», — сообщает канал.

Известно, что тело погибшего, на котором была обнаружено нечто, похожее на взрывчатку, было привезено в оперативный штаб вместе с другими на автобусе.

Позднее стало известно, что найденный предмет действительно оказался взрывным устройством — оно было обезврежено. Также поступают сообщения, что тело со взрывчаткой могло принадлежать одному из напавших на «Крокус Сити Холл» террористов.

До этого стало известно, что почти все пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холл» уже прооперированы, тяжелораненые переведены в реанимацию, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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